الودائع المصرفية تتفوق على القروض بـ 85 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

واصلت الودائع المصرفية تفوقها القياسي على القروض بالبنوك العاملة في الدولة للشهر العشرين على التوالي، بإجمالي 85.26 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي لشهر نوفمبر. وارتفعت الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر إلى تريليون و738 ملياراً و763 مليوناً بمقدار زيادة قدرها 17 ملياراً و527 مليوناً عن شهر أكتوبر 2018، والذي بلغت فيه الودائع تريليوناً و721 ملياراً و236 مليوناً، وارتفعت ودائع المقيمين خلال نوفمبر بمقدار 27 ملياراً و400 مليون، بينما شهدت ودائع غير المقيمين انخفاضاً بمقدار 9 مليارات و800 مليون.

ويؤكد مؤشر استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر العشرين على التوالي التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 0.04% من تريليون و646 ملياراً و400 مليون درهم بنهاية أكتوبر إلى تريليون و653 ملياراً و500 مليون بنهاية نوفمبر. وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية 0.5% من تريليونين و841 ملياراً و400 مليون إلى تريليونين و854 ملياراً و300 مليون بنهاية شهر نوفمبر.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، ارتفع 0.5% من 477.2 مليار درهم إلى 479.5 ملياراً في نهاية نوفمبر، كما ارتفع عرض النقد (ن2)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية 1.8% من 1.27 تريليون إلى 1.28 تريليون بنهاية نوفمبر، كما ارتفع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة 1.8% من 1.56 تريليون إلى 1.59 تريليون، وعزا التقرير الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 700 مليون في الودائع النقدية، وارتفاع بمقدار مليار و600 مليون في النقد المتداول خارج البنوك، كما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع عرض النقد ن1 وارتفاع بمقدار 20 ملياراً و400 مليون في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 وارتفاع بمقدار 4 مليارات و900 مليون درهم في الودائع الحكومية.