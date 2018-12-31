وزن إضافي لزوّار مهرجان التسوق بدون تكلفة في طريق عودتهم إلى بلادهم

المصدر: دبي- البيان

يمكن لزوّار مهرجان دبي للتسوق هذا العام القادمين من خارج الدولة اغتنام المزيد من الصفقات بفضل عرضٍ خاص من طيران الإمارات، حيث سيتمتع حاملو تذاكر الدرجة السياحية بوزن إضافي للأمتعة أو حقيبة إضافية وفقاً لوجهة السفر، على رحلات عودتهم من دبي خلال فترة أكبر مهرجان سنوي للتسوّق والذي يستمر حتى 2 فبراير 2019.

وبموجب العرض يعود المسافرون إلى كندا وأميركا الشمالية والوسطى والجنوبية وأفريقيا مع حقيبة إضافية واحدة، أما المسافرون إلى وجهات أخرى ضمن شبكة طيران الإمارات فيحق لهم أخذ وزن إضافي قدره 10 كيلوغرامات. ما يعني أنه يمكن لهم فرصة شراء المزيد من أحدث المنتجات دون تحمّل تكاليف سفر إضافية، وهو من شأنه أن يعزّز من مكانة مهرجان دبي للتسوق كأضخم وأفضل حدث للعروض الترويجية في الإمارة.

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية على رحلات طيران الإمارات الاستفادة من هذا العرض عند حجز تذاكر السفر خلال الفترة 2018 حتى 2 فبراير 2019 والعودة من 26 ديسمبر 2018 حتى 4 فبراير 2019.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: «يسرنا أن نوفر لعملائنا عرض الأمتعة الإضافية المسموح باصطحابها على رحلاتنا خلال مهرجان دبي للتسوق لعام 2019.

وسوف يتيح لهم هذا العرض فرصاً أكثر للاستفادة من العروض والتخفيضات السعرية الجذابة خلال الأسابيع الستة للمهرجان، وشراء البضائع والمنتجات التي تروق لهم من دون الحاجة إلى دفع رسوم على الأمتعة الإضافية في رحلة العودة مع طيران الإمارات».

ويعدّ المهرجان أكبر فعالية تسوّق سنوية في دبي، وهو ينطلق هذا العام يوم 26 ديسمبر، ويستمر حتى 2 فبراير، ويشارك فيه أكثر من 700 علامة تجارية عبر 3,200 متجر في جميع أرجاء المدينة. وفيه يستفيد الباحثون عن أفضل الصفقات من خصومات على الأسعار تصل إلى 75 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات، وذلك على مدار خمسة أسابيع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: يُعدّ مهرجان دبي للتسوق من الأحداث الأكثر شعبية في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في الإمارة، حيث يجذب الزوّار من جميع أنحاء العالم بفضل عروضه التي لا تضاهى، وأنشطته الترفيهية العالمية.

ونحن نشكر طيران الإمارات لإعطائها الزوّار سبباً إضافياً للاستمتاع بتجربة تسوّق رائعة، والاستفادة إلى أقصى حد من المهرجان هذا العام، والذي تم تمديده أسبوعاً إضافياً لتوفير مزيد من الفرص والوقت للتسوّق والفوز بالجوائز.