3.07 % ارتفاع التضخم بالفجيرة في نوفمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

أظهر تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن نوفمبر والذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء ارتفاع التضخم بالمؤشر العام لأسعار المستهلك في الفجيرة بنسبة 3.07% خلال نوفمبر 2018 مقارنة بنوفمبر 2017.

وبلغت نسبة التضخم السنوي 2.94% في منتجات التبغ، وبنسبة 16.87% في مجموعة النقل وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مشتقات البترول، وبنسبة 2.58% في خدمات التعليم، و3.71% في المطاعم والفنادق و4.39% في السلع والخدمات المتنوعة و4.19% في الاتصالات.

وبالنسبة لمجموعة الطعام والشراب، فقد بلغت نسبة التغير بها 1.57% وخدمات الصحة بنسبة 0.11%، في حين بلغت نسبة التغير في الملابس والأحذية 6.47%، أما التجهيزات والمعدات المنزلية فقد بلغت نسبة التغير بها 6.49%. وكان هناك انخفاض في نسبة التغير في مؤشر الرقم القياسي في مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -3.16%، وفي مجموعة الترويح والثقافة انخفضت نسبة التغير حوالي -0.37%.

ويأتي الارتفاع بنسبة التضخم نتيجة لزيادة معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك في الفجيرة بسبب تأثر أسعار السلع والخدمات بضريبة القيمة المضافة.

وبمقارنة نوفمبر مع أكتوبر 2018، كان هناك انخفاض بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة -0.33% حيث استقرت أسعار معظم المجموعات في سلة المستهلك وهي منتجات التبغ، مجموعة السكن وتوابعه، التجهيزات والمعدات المنزلية، خدمات الصحة، الاتصالات، مجموعة الترويح والثقافة، التعليم وقطاع المطاعم والفنادق. وتشير الأرقام إلى انخفاض مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.86%، الملابس والأحذية بنسبة -0.04%، مجموعة النقل -0.85%. وحدث ارتفاع طفيف بمؤشر مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.07%.