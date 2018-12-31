10.7 % نمو الرقم القياسي لوحدة الصادرات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 10.7% مقارنة بالربع ذاته من العام 2017.

وأظهرت الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي إلى 88.3% في الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 79.8% في الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد الرقم القياسي لوحدة الواردات فقد انخفض في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 4.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2017 حيث هبط الرقم من 111.8% إلى 106.3%.

يشار إلى أن الإمارات تعد من الدول التي أرست مكانتها على خارطة التجارة العالمية وبقيت محافظة عليها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول المنطقة.