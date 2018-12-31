«مجموعة الحكير» تتوسع في ألعاب الواقع الافتراضي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الحكير للترفيه» عن تعاون مع شركة «إموشن» البطانية المتخصصة في الواقع الافتراضي. ومن خلال نحو 91 مركزاً ترفيهياً نشطاً يندرج تحت علامتها التجارية الرئيسة للترفيه «سباركيز»، تركز المجموعة على تضمين مراكزها الترفيهية مناطق شاملة لألعاب الواقع الافتراضي مع مطلع عام 2019. وسيتم تخصيص منطقة للواقع الافتراضي في كل مركز من مراكز الترفيه العائلية التابعة لشركة «الحكير تايم».

وقال مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع الترفيه في «مجموعة الحكير»: سيكون لدينا في المرحلة الأولى 4 مراكز للواقع الافتراضي بالسعودية والإمارات. وشهدنا العامين الماضيين قفزة هائلة بقطاع الواقع الافتراضي. ونتوقع له مواصلة تحقيق النمو والتطور حتى عام 2025 على الأقل. وأضاف: نتطلع إلى توسيع رقعة حضورنا داخل السعودية، والإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى.