«فيزا» توفر خيارات إقامة وعروضاً مجزية خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

جددت شركة فيزا رعايتها لمهرجان دبي للتسوق للعام الرابع والعشرين على التوالي. وأطلقت الشركة مجدداً هذا العام باقة من العروض المجزية لجميع المتسوقين سواء من سكان الدولة أو الزوار من مختلف أرجاء العالم، لمساعدتهم على اختيار مكان إقامتهم المثالي، للاستمتاع بمهرجان دبي للتسوق 2019.

ويمكن لحاملي بطاقات فيزا خلال نسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق اغتنام العروض الترويجية الجذابة من كبرى العلامات التجارية في الإمارات. وتشمل باقة العروض حسومات تصل إلى 25% على الإقامة وتخفيضات 20% على مجموعة من المطاعم المختارة في فنادق ومنتجعات جميرا؛ إضافة إلى حسومات تصل إلى 25% على مجموعة مختارة من المعالم الترفيهية والسياحية، وباقات مميزة في ماجد الفطيم، علاوة على حسم بنسبة 20% في مطاعم مختارة ودور السينما في أبرز الوجهات التابعة لـمراس بما في ذلك «سيتي ووك»؛ و«ذا بيتش»؛ و«بوكس بارك»، و«لاست إكزت» و«ذا اوتلت فيليدج». كما يمكن لحاملي بطاقات فيزا اغتنام حسم حصري بنسبة 15% على بطاقة دبي باس، وهي بطاقة توفر وصولاً مجانياً إلى ما يزيد على 30 من أفضل المعالم السياحية والترفيهية في دبي بنسبة حسم تقدر بنحو 60% بدءاً من «آي إم جي عالم من المغامرات» إلى عشاء على متن رحلة بحرية تنطلق من جزيرة النخلة.

وقالت كاليكا تريباثي، رئيسة التسويق لدى فيزا في منطقة الشرق الأوسط: تسعى فيزا إلى إثراء تجارب العملاء خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تزوديهم بمنتجات وعروض رائعة، لذلك نتعاون عن كثب مع عدد من أشهر العلامات التجارية في دبي. وكما هو الحال في كل عام، يسعدنا أن نكون شريك المدفوعات الرسمي للاستمرار بتعزيز أواصر العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد، التي تجمعنا بمهرجان دبي للتسوق.