«الإمارات الإسلامي» يطلق خدمة السحب النقدي بدون بطاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي" اليوم عن إطلاق خدمة "السحب النقدي دون بطاقة"، الميزة الفريدة المتوافرة في تطبيقه المصرفي للهواتف المتحركة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام "الإمارات الإسلامي" المتواصل بتوفير أفضل تجربة للمتعاملين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين مع "الإمارات الإسلامي" البدء بعمليات السحب النقدي عبر تطبيقه المصرفي للهواتف المتحركة، ليكون بمقدورهم سحب الأموال من أي جهاز صراف آلي تابع لـ "الإمارات الإسلامي" دون استخدام بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية. كما تمكّن هذه الخدمة المبتكرة المتعاملين من إجراء التحويلات إلى أشخاص آخرين باستخدام رقم هاتفهم فقط، إذ يتلقى المستفيدون من التحويلات المالية رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم تعريف شخصي يمكن استخدامه لمرة واحدة لسحب المبلغ المحول إليهم من أقرب جهاز صراف آلي تابع للمصرف.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": يسعدنا أن نقدم للمتعاملين خدمة ’السحب النقدي دون بطاقة‘. وتوفر هذه الخاصية الجديدة تجربة مصرفية سلسلة لمتعاملينا تجمع بين الراحة في استخدام تطبيقنا المصرفي وشبكتنا الواسعة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة. كما يمكن لمتعاملينا عبر هذه الخدمة تحويل الأموال فوراً لأي شخص، بما في ذلك الأفراد الذين لا يمتلكون حساباً مصرفياً معنا، ليكون بإمكانهم سحب المبالغ النقدية من أحد أجهزتنا للصراف الآلي دون أدنى حاجة لإبراز بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر. ونحن واثقون بأن هذه الخدمة الجديدة ستقدم مزيداً من الراحة لجميع متعاملينا".