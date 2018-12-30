مبيعات «دبي الحرة» تتضاعف 100 مرة في 35 عاماً

المصدر: دبي-البيان

تضاعفت مبيعات سوق دبي الحرة في عام 2018، 100 ضعف مقارنة بمبيعاتها في العام الأول لتأسيسها قبل 35 عاماً، فقد حققت السوق مبيعات بقيمة ملياري دولار (7.3 مليارات درهم) في عام 2018، في مقابل 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم) في العام الأول للسوق عام 1983.

وسجلت السوق الرقم القياسي في صالة (كونكورس B) أمس، عقب عملية شراء قام بها مسافران من الدنمارك، وقدمت له السوق الحرة قسيمة شراء بقيمة ألفين دولار، وذلك بحضور مسؤولي السوق.

وسجلت السوق مبيعات سنوية بقيمة 20 مليون دولار في بداية عملها عام 1983، ويعمل بها نحو 6200 شخص، في حين بلغ عدد العاملين فيها في عامها الافتتاحي 100 موظف، ما زال 26 منهم على رأس عملهم حتى الآن.

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