«الطيران المدني»: نقيّم الوضع لاستئناف الرحلات الجوية إلى دمشق

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق الدولي لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ «البيان الاقتصادي»: إن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل حالياً على تقييم الوضع في مطار دمشق الدولي من خلال لجنة متخصصة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة. وأضاف السويدي، إن أمن وسلامة المسافرين تأتي على رأس أولوياتنا، لذلك سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تتضمن سلامة المسافرين والطائرات.