الإمارات رئيساً للأسواق الناشئة في «أيوسكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازاً لافتاً على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بعد أن فاز الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور سيف الزعابي للمرة الأولى بمنصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC)- أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»- وذلك للفترة 2018-2020، وهو ما ترتب عليه تبوؤ الهيئة منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للفترة نفسها.

وقال د. عبيد الزعابي: إن هذا الاختيار يأتي انعكاساً لجهود الهيئة، وما تحققه من إنجازات وأداء متميز على المستوى الإقليمي والدولي، سواء من خلال مشاركاتها في المنظمات واللجان الخليجية أو العربية أو الدولية، كما يعبّر عن تقدير المجتمع الدولي للمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة على مختلف الصعد.

وأضاف: إن هذه هي المرة الأولى التي تتبوّأ فيها دولة عربية هذا المركز الرفيع في المنظمة، وتشغل فيها منصب نائب رئيس منظمة «IOSCO».

وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة، ويزيد عدد أعضائها على 200 عضو، من بينها ما يزيد على 128 هيئة رقابية للأوراق المالية (أعضاء عاديين)، و(27) منظمة دولية حكومية دولية وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، والأعضاء المنتسبين و63 منظمة ذاتية التنظيم، وبورصات الأوراق المالية وغيرها (أعضاء تابعين)، وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء بالمنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد على 95% من الأسواق المالية حول العالم.

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