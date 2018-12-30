20 توقعاً لاقتصاد عام 2019

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رصد «البيان الاقتصادي» توقعات متفائلة لقادة ومسؤولي القطاعين العام والخاص للاقتصاد والاستثمار في دولة الإمارات خلال العام المقبل، لخصتها في 20 توقعاً تبين أن العام المقبل سيكون عام جني ثمار المحفزات والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة.

1- زيادة معدلات الثقة بالاقتصاد الوطني.

2- مزيد من الزخم الاقتصادي في 2019.

3- موجة جديدة من المشروعات الناشئة.

4- زيادة عدد رواد الأعمال في الدولة.

5- خلق مزيد من فرص العمل.

6- الاقتصاد سيصبح أكثر تنافسية.

7- دور بارز للمشاريع الصغيرة المتوسطة.

8- نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

9- زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

10- ضخ المزيد من السيولة في أوصال الاقتصاد.

11- الإسهام في زيادة القوة الشرائية لمختلف الشرائح.

12- ترسيخ الأمن الاقتصادي ونشر الطمأنينة والسعادة بين المستهلكين.

13- انعكاس إيجابي على تصنيف الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

14- زيادة التبادل التجاري وتعزيز التدفقات التجارية.

15- مناخ معتدل لنمو الاقتصاد بشكل طبيعي ومستدام.

16- تخفيف تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي.

17- إيجاد مزيد من الثقة والشفافية لمجتمع الأعمال.

18- وضوح خطط الإنفاق الحكومي المستقبلية.

19- المؤسسات ستكون قادرة على التخطيط الاستراتيجي لـ3 أعوام مقبلة.

20- عام 2019 سيشهد مزيداً من القرارات التحفيزية لخدمة القطاع الاقتصادي