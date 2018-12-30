20 نتيجة مباشرة للمحفزات في 2018

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حدد قادة الأعمال في الدولة أبرز النتائج المباشرة التي ساهمت المحفزات الاقتصادية في تحقيقها خلال عام 2018، وتلخصت أبرز التأثيرات المباشرة في 20 تأثيراً ملموساً خلال العام الماضي.

1 -رسالة ثقة للقطاع الخاص بأن القيادة الرشيدة حريصة على القطاع الخاص ومصالحه.

2 -خلقت بيئة استثمارية أكثر رحابة وعززت من العائد على التجار ورجال الأعمال.

3 -نمو طلبات توظيف العمال في قطاعات الإنشاءات والنفط وإدارة المنشآت والضيافة

4-تسريع وتقليص تكلفة الإنشاء وتقليل مصروفات التشغيل واستخدامها في تنمية الأعمال

5-دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من التطور والنمو في وقت تتباطأ فيه اقتصاديات عالمية.

6-خلق تغيير شامل ومردود إيجابي على كافة العناصر المكونة للعملية الاقتصادية والتجارية.

7-دعم نمو القطاعات غير النفطية بعد التحديات التي واجهتها في العامين الماضيين.

8-تسهيل الوصول إلى القروض المخصصة للمشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم.

9-السماح للشركات العاملة في المناطق الحرة بأن تتمتع بإمكانيات الوصول داخل البلاد.

10-زيادة الأعمال التجارية والنتائج الاقتصادية وجذب رواد الأعمال.

11-حاز الاقتصاد على تقييمات مرتفعة وتوقعات إيجابية من المؤسسات الدولية.

12-دعم نمو الشركات وسعيها للتوسع داخلياً وإقليمياً.

13-تسهيل إجراءات استقطاب العمالة الماهرة من ذوي الخبرات والمبدعين.

14-تراجع تكلفة الاستثمار في الإمارات مقارنة مع العام الماضي

15-نقل أعمال واتخاذ مقرات إقليمية في الدولة.

16-ساهمت في تحقيق نجاح كبير في استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020.

17 -تشجيع العائلات الثرية على شراء العقارات وبدء أعمالها في الإمارات.

18-توسيع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في الميزانيات المحلية المعلنة.

19- كبحت تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات التجارية والجيوسياسية

20 -25 % نمو كمية ونوعية الاستثمارات في النصف الأول من 2018.