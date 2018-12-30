20 اقتراحاً لتحفيز الاقتصاد الوطني

المصدر: غرافيك: محمد أبوعبيدة

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قدم قادة مجتمع المال والأعمال في الدولة 20 اقتراحاً لتحقيق مزيد من الدعم لمنظومة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز النمو خلال الفترة المقبلة.

1 - رصد وتقييم نتائج المحفزات وتأسيس جهة متخصصة لمتابعة المبادرات.

2 - إزالة المعوقات والرسوم التي تعرقل نقل البضائع وحركة الشحن بين الإمارات.

3 - عقد اجتماعات دورية بين الحكومة والمواطنين والمقيمين لإيجاد حلول لأية تحديات.

4 - إنشاء مجلس اتحادي بإشراف وزارة الاقتصاد ينسق مع الدوائر المحلية لتسهيل ممارسة الأعمال.

5 - تخصيص المشاريع الحكومية نسبة معينة من مناقصاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

6- تأسيس بنك صناعي وطرح مبادرات تمويلية قوية للصناعة.

7 - توفير محفزات للشركات الكبرى على نفس شاكلة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

8 - تخفيض رسوم وفوائد الإقراض والتمويل البنكية للشركات.

9 - إصدار تشريعات للحد من ارتفاع الإيجارات في مراكز التسوق وتجميدها لعدة سنوات.

10 - التركيز على تنمية الصناعات التصديرية ودفع نمو صادرات السلع والخدمات غير النفطية.

11 - وضع استراتيجيات وقائية تكسب اقتصادنا مناعة ضد المخاطر العالمية.

12 - تصميم حزمة تحفيز لشركات التكنولوجيا لتعزيز المعرفة لدى الكوادر الوطنية.

13 - وضع برامج لمكافئة الشركات الصغيرة ضمن قطاعاتها لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.

14 - الإعفاء من شرط الحصول على رخصة تجارية للموظف الحر خاصة الأمهات والزوجات والشباب.

15 - اقتناص الفرص التي توفرها العولمة في جيلها الرابع والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

16 - وضع إطار تشجيعي للشركات التي تمتد رخصتها لفترة معينة من الزمن أسوة بالرخص الجديدة.

17 - تطوير منظومة التقاضي وحل الخلافات التجارية لتصبح أكثر سرعة وصرامة وفعالية.

18 - تفعيل القيمة القانونية للشيك وآليات تحصيله في حالات الارتجاع.

19 - تسديد مصرف الإمارات للتنمية قيمة العقود المترتبة على القطاع العام للشركات.

20 - وضع برامج لمكافأة الشركات الصغيرة ضمن قطاعاتها لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.