ميركاتو يقدم فعاليات وعروض تسوق وجوائز قيّمة خلال المهرجان

المصدر: دبي - البيان

يقدم مركز تسوق «ميركاتو» مجموعة من الفعاليات المميزة، عروض التسوق الرائعة والجوائز القيّمة التي تغني تجربة المتسوقين خلال فترة المهرجان وتستمر لغاية 2 فبراير 2019، حيث يقدم للمتسوقين عرض تسوق واربح، الذي يتضمن خصومات تتراوح بين 25- 75% لدى مجموعة كبيرة من المتاجر في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها في كلا المركزين يمكنهم الفوز بجوائز رائعة تتضمن سيارة لكزس UX 200، أو فرش غرفة بالكامل تقدمة محل أورا للأثاث العصري، أو رحلة تزلج عائلية إلى سويسرا تقدمة دناتا للسفريات.

وخلال فترة المهرجان زوار ميركاتو على موعد مع مجموعة من العروض الترفيهية المسرحية والجوالة الرائعة التي تبهج الأطفال والعائلة معاً.