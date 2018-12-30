«خور دبي للغولف واليخوت» يطلق باقة عروض في رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة «نادي خور دبي للغولف واليخوت» عن إطلاق باقة من العروض والاستعداد الكامل للاحتفال بليلة رأس السنة، وذلك من خلال مطاعم النادي المتنوعة التي تمتلك كل منها تراسات خارجية في الهواء الطلق، والموقع المميز للنادي المطل مباشرة على بحر خور دبي وأفق أبراج دبي في مد النظر، الأمر الذي يجعل من السهل على ضيوف الوجهة متابعة مختلف عروض الألعاب النارية التي سوف تحفل بها سماء دبي احتفالاً بقدوم العام الجديد.

ويتيح مطعم «بوردووك» في نادي خور دبي للغولف واليخوت، لضيوفه فرصة توديع عام 2018 واستقبال العام الجديد ضمن أجواء احتفالية في الهواء الطلق، حيث يستمتع الضيوف بأجواء تحاكي فترة العشرينيات من القرن الماضي، إلى جانب العروض الحية للفرقة الموسيقية التي تقدم موسيقى «سوينج».