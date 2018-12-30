«ديكيز» الأميركية تفتتح في الإمارات 10 منافذ خلال عامين

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مجموعة «سيرينيتي للضيافة» عن خططها الجديدة لتوسيع نطاق حضور سلسلة مطاعم المشاوي الأميركية «ديكيز باربيكيو بيت» في الشرق الأوسط، حيث تعتزم العلامة الأميركية مواصلة نجاحاتها الإقليمية عبر افتتاح 10 منافذ جديدة على مدى العامين المقبلين، سيتم إطلاق أربعة منها في دبي خلال العام المقبل.

وتعتزم «ديكيز»، التي يعود أصلها إلى ولاية تكساس الأميركية، افتتاح أول المنافذ الجديدة في جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) مطلع عام 2019، ليكون منفذها الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال يوسف الحبّال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرينيتي للضيافة»: «نعتزم مواصلة التوسّع وافتتاح فروع جديدة في إمارات أخرى لتعزيز حضورنا في الدولة».

وأضاف الحبّال: ستفتتح «ديكيز» أبوابها في جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) مطلع العام المقبل، لتواصل توسعها في دبي عبر افتتاح ثلاثة منافذ أخرى خلال العام، كما تخطط مجموعة «سيرينيتي للضيافة» لتوسيع حضور العلامة الأميركية في دول الشرق الأوسط.