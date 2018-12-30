12 دقيقة تمنح رأس الخيمة لقب موسوعة غينيس بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

تستعد إمارة رأس الخيمة غداً مع بداية العام الجديد 2019 للحصول على لقب موسوعة غينيس في الألعاب النارية للعام الثاني على التوالي، مدة 12 دقيقة وهي الأطول في دولة الإمارات، وكسر الرقم الحالي 11.83 كيلومتراً.

وأوضح المهندس عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركه «مرجان»، أنهت جزيرة المرجان استعداداتها لإقامة الحدث بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة، لتقديم عرض الألعاب النارية للعام الخامس على التوالي في جزيرة المرجان التي تعد الوجهة المفتوحة لمختلف الجنسيات والأعمار، وتقديم تجربة استثنائية فريدة تسجل باسم إمارة رأس الخيمة عالمياً، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، ونسعى من خلال الحدث لاستقطاب مئات الآلاف من المشاهدين للاستمتاع بالحدث والفعاليات الترفيهية العائلية.

وأشار إلى أن التحضيرات تجري على قدم وساق من قبل شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، والتي ستشرف على تنظيم عرض الألعاب النارية المذهل؛ وكذلك «جروتشي»، خبراء الألعاب النارية، لدخول غينيس للأرقام القياسية مجدداً مع «عرض أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم».

وأضاف العبدولي: جهزت جزيرة المرجان بالتعاون مع الجهات المعنية في رأس الخيمة، 27 ألف موقف للمركبات على طريق الجزيرة الحمراء، موزعة على 8 مناطق بهدف توفير الراحة للزائرين وضمان سهولة الحركة المرورية، وتخصيص 3 مواقع مفتوحة للمشاهدة بجوار قرية الحمرا وجزيرة المرجان والشارع الواصل بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، إذ تسعى رأس الخيمة إلى حصد لقب «أطول خط مستقيم للألعاب النارية» لكسر الرقم الحالي 11.83 كيلومتراً.

وتابع: وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، يتم تسجيل هذا الرقم بقياس المسافة المستقيمة من أول إلى آخر منصة لإطلاق الألعاب النارية شريطة ألا تتجاوز المسافة الفاصلة بين المنصة والأخرى 2 كيلومتر وأن يتم استخدام 300 كغ على الأقل من الألعاب النارية في كل منصة، ويعد من بين الأطول في دولة الإمارات مدة 12 دقيقة.

ونجحت رأس الخيمة في عرض بداية العام الماضي 2018 بالحصول على لقب أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم، وسيكون عرض هذا العام محط أنظار العالم.

100 %

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، سجلت حجوز الغرف الفندقية ذروتها في القطاع السياحي بإمارة رأس الخيمة، بنسبة 100%، وتتصدر فنادق جزيرة المرجان وجهات ليلة رأس السنة التي يقبل عليها النزلاء من السوق المحلي والعالمي، مع احتفالات رأس السنة الميلادية، وللاستفادة من العروض والفعاليات الترفيهية على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان.

وأوضح نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، أن الفندق سجل معدلات إشغال مرتفعة بلغت 100%، في ظل تزايد الإقبال من السياح على إمارة رأس الخيمة، لقضاء عطلات رأس السنة الميلادية، بفعل العروض التي تشمل العديد من الخيارات والباقات الحصرية والفعاليات الترفيهية العائلية.

وأكد ياسر أحمد المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة المرجان، أن تزايد شعبية إمارة رأس الخيمة يؤكد مكانتها الراسخة في قائمة الوجهات السياحية العالمية خلال موسم الأعياد وفصل الشتاء، لافتاً إلى أن منتجع وسبا جزيرة المرجان أكمل استعداداته لتقديم باقات متنوعة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث ساهمت الحجوز المبكرة لليلة رأس السنة في استمرار معدلات النمو وإشغال الغرف بالفندق.

قطاع ضيافة مزدهر

أكد هيثم مطر، أن الموسم السياحي الشتوي بدأ مبكراً لتواصل الإمارة تحقيق نتائجها كإحدى الوجهات المفضلة عالمياً لقضاء موسم الأعياد والاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي انعكست إيجاباً على قطاع الضيافة المزدهر بالفعل، كأسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، حيث اشتدت المنافسة بين فنادق الإمارة لتقديم برامجها وعروضها الترويجية، مؤكداً أن المقومات السياحية في رأس الخيمة وتنوع المعالم الطبيعية جعل من رأس الخيمة وجهة جاذبة لكل الجنسيات.