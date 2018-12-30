400 مشارك في مؤتمر «إنترنت الأشياء 2019» في دبي

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي النسخة السادسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء 2019»؛ المقرر إقامته في فندق أرماني دبي؛ خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل؛ والذي يستقطب المديرين التنفيذيين في كل مستويات هذه الصناعة، مستهدفاً صانعي القرار في كل من القطاعين الخاص والعام. ويركز مؤتمـر «إنترنت الأشياء IoT» على الجوانب التجارية للتحول الرقمي؛ والذي يكتسح كل الصناعات، ليعمل على تغيير نماذج الأعمال، ويفتح الباب أمام خدمات وأسواق جديدة، ومن حيث كون المؤتمر منصة غير تقنية للموضوعات المتناولة به؛ فقد أنتج فعالية مروّج لها بشكل شامل سنوياً؛ فيما يتوقع حضور 400 شخص لهذا الحدث في عام 2019.