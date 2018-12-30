7.3 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة 2018

المصدر: دبي- البيان

حققت سوق دبي الحرة حجم مبيعات مستهدفة لعام 2018 بلغت 7.3 مليارات درهم (ملياري دولار) خلال الساعات الأولى من فجر 29 ديسمبر وقبل يومين من نهاية العام.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نثمن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لضمان نجاح سير عمليات السوق الحرة، وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الدائم للمؤسسة».

وأشار ماكلوكلين، إلى أن موسم 2018 كان جيداً، إذ راقبت خلاله السوق مبيعاتها عن كثب، وخاصة في اليومين الأخيرين، حيث وصلت المبيعات إلى الملياري دولار، وقد أبدى سعادته بتحقيق السوق هذه المبيعات قبل نهاية العام.

وسجلت السوق ملياري دولار في الصالة ب (كونكورس B)، في تمام الساعة 00:43 صباح 29 ديسمبر، عقب عملية شراء لآلة تصوير من نوع نيكون بقيمة 1,999 درهم، قام بها المسافران السيد والسيدة كريستنسن من الدنمارك، حيث تخطت بعدها مبيعات السوق 7.3 مليارات درهم. وبعد التعرف على هوية العميل قدمت له السوق الحرة قسيمة شراء بقيمة 2,000 دولار، وذلك بحضور عدد من مسؤولي السوق، بمن فيهم صبا طاهر، نائب أول الرئيس- المشتريات، وآلان تشابمان، نائب الرئيس-تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية.

وكان الزوجان كريستنسن -73 سنة- في طريقهما إلى سيدني عبر دبي للاحتفال بالذكرى الخمسين لزواجهما، وغمرتهما السعادة لدى معرفتهما بخبر حصولهما على هذه الهدية قبل 50 دقيقة من إقلاع رحلتهما EK 414 إلى سيدني. وقال كريستنسن: «كانت زوجتي ترغب في شراء الذهب، وبات بمقدورها الآن استخدام هدية الألفي دولار لشراء ما تريد» وأثارت البضائع المتنوعة المتوافرة في السوق الحرة إعجاب الزوجين، اللذين شكرا الجميع على تلك الهدية الرائعة.

كذلك وجه ماكلوكلين الشكر إلى عملاء السوق ومورديها وطاقم الموظفين الذي يعملون بجد لتواصل السوق عملها على مدار 24 ساعة يومياً.

يذكر أن سوق دبي الحرة، التي احتفت في العشرين من ديسمبر الجاري بالذكرى 35 لتأسيسها، سجلت مبيعات سنوية بقيمة 20 مليون دولار في عامها الأول، ويعمل بها حالياً نحو 6,200 شخص، في حين بلغ عدد العاملين فيها في عامها الافتتاحي (1983)، 100 موظف، ما زال 26 منهم على رأس عملهم حتى الآن.