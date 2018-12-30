دبي تتطلع لريادة مدن العالم في تقنية «بلوك تشين» 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير بعنوان «دبي الذكية، أسعد مدن المستقبل» نشره موقع «interesting engineering» الأميركي: تهدف دبي إلى ريادة مدن العالم في استخدام تقنية بلوك تشين وعلى نطاق واسع، من خلال تبني استراتيجية دبي للتعاملات الورقية «للبلوك تشين». وهذه الاستراتيجية جزء من خطة المدينة التي ستساعد دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضاف التقرير: تعتزم دبي أن يكون لديها سيارات أجرة تحلق في السماء، وسيارات ذاتية القيادة على الطرق عند الطلب، وروبوتات تحرس المدينة في المستقبل القريب. وبحلول 2020، تتوقع الحكومة أن تكون جميع طلبات التأشيرات، وتجديد التراخيص ودفع الفواتير رقمياً، ما يعادل 100 مليون وثيقة ورقية كل عام.

وتتطلع المدينة لأن تكون أذكى وأنظف، وأكثر المدن سعادة في العالم من خلال التوقف عن استخدام المعاملات الورقية، ونقل حكومتها إلى تقنية بلوك تشين. وليس ثمة داعٍ للانتظار عقوداً حتى نرى هذا التحول، فالتحول الرقمي قائم الآن.

وتقول عائشة بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية: «تختلف حكومة دبي عن غيرها في جميع أنحاء العالم، من حيث أنها تهدف إلى جعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض. باختصار، نريد أن نعوّض الناس عن الوقت الذي كانوا سينفقونه على تقديم الأوراق».

وتعكف مدينة دبي على تطوير رؤية لتحويل المدينة إلى وجهة رائدة. وتهدف الحكومة إلى تقديم تجربة تتسم بالكفاءة والسلاسة، والتأثير والسعادة لكل المواطنين والزائرين على حد سواء.

يتمثل الفكر المدبر الذي يكمن وراء مشروع دبي الذكية في د. عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية.

وفي دبي، ليس من الضروري الانتظار طويلاً لرؤية وتجربة مدينة ذكية عامرة بجميع تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة، والمعيشة الذكية، والإحساس بالسعادة الجماعية. وهذه الاستراتيجية سيتمخض عنها تحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين، وهذا يعزز بدوره مستويات السعادة. وبهذه الرؤية، تريد أن تصبح دبي ليس أذكى المدن في العالم فقط، بل أسعدها.

في عام 2020 ستصبح دبي أول مدينة في العالم تعمل بالكامل بتقنية بلوك تشين. يمكن أن توفر هذه التقنية طريقة ناجعة للحكومة للحفاظ على سلامة بيانات المواطنين، وخفض انتحال الشخصية. تستخدم بلوك تشين كقاعدة بيانات موزعة لتخزين البيانات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر، مما يؤدي إلى إنشاء سجل دائم وعام.