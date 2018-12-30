«حول الإمارات» تطلق مجموعة الشتاء بتشكيلة منتجات واسعة

المصدر: دبي- البيان

تقدم «حول الإمارات»، العلامة المتخصصة بالمفروشات والديكور المنزلي في المنطقة، مجموعة منتجاتها الجديدة الرائعة الخاصة بموسم الشتاء والتي تمتاز بطابعها الأنيق والمريح وذلك في سلسلة صالاتها، ودعت عملاءها لاكتشاف هذه المجموعة المدهشة.

وتمنح هذه المجموعة خيارات متعددة للمتسوقين لترضي كافة الأذواق، بفضل ألوانها النابضة بالحياة وتنوع تصاميمها مثل الريفية، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة، والتي من المؤكد أنها ستمنح أي منزل مظهراً احتفالاً بمناسبة موسم الأعياد للاستمتاع بهذه الأوقات المتميزة مع الأصدقاء والعائلة.

كما يمكن لزوار صالات العلامة التجارية، الحصول على مزايا إضافية والتمتع بخصومات مجزية تتراوح من 30 إلى 70% ضمن عروض مهرجان (غرف النوم).

وتشمل المنتجات التي تقدمها صالات «حول الإمارات» مجموعة كبيرة من المفروشات والإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها والتي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء.

وتقوم «حول الإمارات للمفروشات» باستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، وتايوان، وماليزيا، والصين، وإيطاليا، وألمانيا والهند، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة. وستتيح المتاجر الجديدة للعلامة التجارية الوصول لشريحة أكبر من الجمهور. كما تعتزم العلامة التجارية مواصلة خططها للنمو في عام 2019.