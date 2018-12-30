«سيتزن» تدشن حملة لاستقطاب أصحاب الإنجازات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سيتزن» اليابانية العريقة مبادرة «#الأفضل_يبدأ_الآن» بهدف البحث عن الأبطال المُلهمين الذين حققوا إنجازات استثنائية.

وتؤكد المبادرة رؤية سيتزن نحو تعزيز وترسيخ مكانتها لدى العملاء مع التركيز على تفوقها في تصنيع الساعات المتطورة تقنياً، كما أن المبادرة تأتي في سياق احتفالات العلامة اليابانية الرائدة بمرور 100 عام على تأسيسها، وبالتالي فإنها فرصة رائعة للتواصل مع عملائها الحاليين والجدد، مع تسليط الضوء على ما تتمتع به من تقنيات متطورة، وحرصها على تقديم الأفضل دوماً خلال العقود الماضية.

وقال كيجي كاتو المدير العام لسيتزن الخليج: «يكمن الهدف من وراء إطلاق مبادرة الأفضل يبدأ الآن في تحفيز أكبر عدد من الناس لمواجهة التحديات وبث روح الإيجابية في نفوسهم لغدِ أفضل، إنها فلسفة التطوير التي تتبناها سيتزن، والتي جعلتنا نتفوق عالمياً في بعض الجوانب ومنها تقنية الأقمار الصناعية، والشحن الضوئي، واللتان تجعلان سيتزن في مقدمة مصنعي الساعات في العالم، ومازال العمل جارياً على التطوير والابتكار.

ويسرنا أن نتعاون مع أربعة من المؤثرين الرائعين أصحاب القصص المُلهمة ممن يتبنون فلسفة سيتزن، ويتجلى ذلك في الإصرار والعزيمة وتغيير العالم للأفضل».