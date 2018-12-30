5 أسباب تجعل دبي الأغنى بمزايا بيئة الأعمال في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته منصة worldnation الأميركية أن دبي تواصل تألقها في الساحة العالمية من خلال تحقيق نجاحات متواصلة في الميادين كافة، فهي الوجهة السياحية الرابعة عالمياً في مؤشر يورو مونيتر 2018، وهي المدينة الشرق آسيوية الوحيدة التي ضمها مؤشر المدن المستدامة 2018 لتحل الأولى شرق أوسطياً والخامسة آسيوياً والـ39 الصادر عن الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال تقرير المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والذي يحمل عنوان «5 أسباب تجعل من دبي الأكثر ثراءاً بالمزايا في العالم»: إن دبي بفضل تنوعها الاقتصادي وتجارتها الحرة هي الأغنى والأكثر تأثيراً عالمياً.ودبي تشتهر بثرواتها التي يبدو أنها تجذب الناس من جميع مناحي الحياة.

في وقت يعكس فيه الطعام، والثقافة، وأسلوب الحياة، مستوى من الثروة لا مثيل له في بقية العالم، لكن لماذا تعد دبي مدينة غنية؟ وأشار التقرير إلى أن العديد من الناس يفترضون أن دبي تقع في منطقة الخليج، ومن ثم فإن معظم ثرواتها تأتي من النفط. حقيقة، لكن هذا ليس هو واقع الحال. إذ إن 7% فقط من عائدات دبي تأتي من النفط، فمن أين تحصل دبي على ثرواتها؟ وأورد التقرير 5 أسباب تجعل من دبي أغنى مدينة في العالم وهي:

تنوع اقتصادي

على عكس دول الشرق الأوسط الأخرى التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط في نمو اقتصادها، تتمتع دبي باقتصاد متنوع وحيوي للغاية. ففي حين أن انخفاض أسعار النفط سيكون مدمراً للغاية للعديد من الدول، فإن دبي من ناحية أخرى، لن تشعر بتأثير كبير، إذ تعد السياحة، والنقل والتجارة، والتمويل، والمحاسبة من أهم اللاعبين في اقتصاد هذه المدينة النابضة بالحياة.

تجارة حرة

لا يوجد شيء يخيف المستثمرين مثل فرض ضريبة عالية على الاستثمارات والدخل. إذ تعرف دبي بكونها واحداً من الأماكن القليلة على مستوى العالم بفرض ضرائب منخفضة على التجارة وضريبة الدخل على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ولهذا السبب يتدفق مستثمرون من جميع أنحاء العالم إلى دبي للقيام باستثمارات ضخمة، مع توقع عوائد عالية.

ابتكارات تكنولوجية

على الرغم من أنه كان يبدو من المستحيل تقريباً العثور على شركات التكنولوجيا التي تقوم بتأسيس متاجر في دبي منذ عقود، فإن دبي أثبتت الآن أنها قوة يحسب لها حساب في عالم التكنولوجيا. في المقابل يوفر هذا لدبي الإيرادات الناتجة عن بيع مختلف المنتجات المصنعة. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى تحول دبي إلى لاعب كبير في عالم التكنولوجيا، النقل الرخيص عبر موانئها إلى بقية أنحاء العالم.

عمالة ماهرة

تمتاز دبي بكونها محضناً لليد العاملة الماهرة، التي تمتاز بالكفاءة العالية، الأمر الذي يعزز من النمو، إذ تستفيد المدينة من المهارات والعائدات الناتجة عن التجارة.

بوابة للعالم

تقع دبي في موقع استراتيجي جغرافي مميز. ولهذا السبب يعد مطارها الأكثر ازدحاماً في العالم، بعد انتزاع هذا اللقب من مطار هيثرو في المملكة المتحدة.