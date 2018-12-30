«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» و«البوسنة الدولي» يروجان لصناعات الحلال بأوروبا

المصدر: دبي - البيان

وقع كل من عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعامر بوكوفيتش الرئيس التنفيذي لبنك البوسنة الدولي، مذكرة تفاهم في دبي، بهدف استكمال الجهود الناجحة الرامية إلى تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وقال عامر بوكوفيتش الرئيس التنفيذي لبنك البوسنة الدولي: إن البنك يسعى من خلال منتدى سراييفو للأعمال ومعرض سراييفو للمنتجات الحلال إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات البوسنية والأوروبية إلى التواصل الاستثماري وتوطيد العلاقات المشتركة، وكذلك البحث عن الفرص والأفكار الاستثمارية المتاحة.

وبدوره أكد عبدالله العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حريص على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بهدف تكريس جهود نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز موقع دبي مرجعية عالمية لقطاعاته المتعددة.

وبموجب مذكرة التفاهم يتشارك مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبنك البوسنة الدولي الاهتمام في الترويج للاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال في جمهورية البوسنة والهرسك، ومنطقة جنوب شرق أوروبا في مجالات السياحة والصيرفة الإسلامية والتكافل والزراعة والمنتجات الغذائية.

ويعد بنك البوسنة الدولي أول مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في جمهورية البوسنة والهرسك ومنطقة جنوب شرق أوروبا، وأطلق بالتعاون مع شركائه من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري «معرض سراييفو للمنتجات الحلال»، وهو منصة عالمية للصناعات والأغذية الحلال، تعزز مكانة سراييفو وجمهورية البوسنة والهرسك مركزاً إقليمياً وبوابة إلى أسواق الحلال في القارة الأوروبية.