مشاركات عالمية في قمة الاستثمار في الطيران بدبي 28 يناير

المصدر: دبي- البيان

تنطلق في دبي أعمال القمة العالمية للاستثمار في الطيران، التي ستعقد في 28 يناير المقبل، بمشاركة عالمية وإقليمية ومحلية واسعة لوزراء طيران ورؤساء هيئات ومنظمات الطيران المدني، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها صناعة الطيران.

ويشهد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، القمة التي تستمر يومين تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، والشيخ سلمان الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وعبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية،والدكتور أولومويوا بينارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وهادي سيريكا وزير الطيران في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وبلايد نيزماندي وزير النقل في جمهورية جنوب أفريقيا، وفولوديمير أوميليان وزير البنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، ومونيكا ازوبا وزيرة الأشغال والنقل في جمهورية أوغندة، والكابتن سامح الحفني، نائب رئيس الهيئة المصرية للطيران المدني، وريكاردو فينيلون جونيور مدير عام الطيران المدني، جمهورية البرازيل الاتحادية وحشد كبير من صناع القرار والمتخصصين.

ورحب سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركتهم قائلاً: إن مشاركة وزراء الطيران، ورؤساء هيئات النقل الجوي، والشركات المتخصصة، ورجال الأعمال، من شتى أنحاء العالم، يؤكد أهمية القمة العالمية للطيران، ويبرز المكانة التي تشغلها الدولة في مجال صناعة الطيران، التي تعتبر اليوم إحدى أبرز الركائز لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.