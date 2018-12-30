الإمارات رئيساً للجنة الأسواق الناشئة في «أيوسكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازاً لافتاً على المستويين الإقليمي والعالمي بفوز الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، للمرة الأولى بمنصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية «GEMC»، أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، وذلك للفترة 2018 - 2020 وهو ما ترتب عليه تبوؤ الهيئة منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للفترة نفسها.

وقال الدكتور عبيد الزعابي إن هذا الاختيار يأتي انعكاساً لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع وما تحققه من إنجازات وأداء متميز على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال مشاركاتها في المنظمات واللجان الخليجية أو العربية أو الدولية كما يعبر عن تقدير المجتمع الدولي للمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة على مختلف الأصعدة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تتبوأ فيها دولة عربية هذا المركز الرفيع في المنظمة وتشغل فيها منصب نائب رئيس منظمة «IOSCO» موضحاً أن حصوله على منصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة جاء بعد فترة من الفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة حيث تم خلالها عرض عدد من المبادرات وتقديم مقترحات أسهمت في لفت أنظار الأعضاء إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى اللجنة والمنظمة الدولية لإنجازها.

مبادرات

وأكد أن هذا الاختيار يصب في صالح تعزيز أداء الهيئة وتسليط الضوء على مبادراتها ومشاريعها في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية العالمية وفق المبادئ الـ38 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وأوضح الزعابي أن الهيئة تأتي في طليعة الهيئات الرقابية التي وقعت العام 2012 على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تمثل اعترافاً دولياً، على جانب كبير من الأهمية، يؤكد مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة وينعكس بالتالي إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي المؤسسي والفردي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية.

وكان قد تم في وقت سابق من العام الجاري تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بشكل رسمي رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل المعنية بحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».

هيئات دولية

وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية، إضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة، ويزيد عدد أعضائها عن 200 عضو من بينها ما يزيد عن 128 هيئة رقابية للأوراق المالية «أعضاء عاديون» و«27» منظمة دولية حكومية دولية وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير والأعضاء المنتسبين و63 منظمة ذاتية التنظيم وبورصات الأوراق المالية وغيرها «أعضاء تابعون» وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء بالمنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم.

وتسعى المنظمة لتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات غير السليمة وكذلك في مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء في الأسواق، كما تعمل «أيوسكو» بشكل مكثف مع دول الـ G20 ومجلس الاستقرار المالي «FSB».

تعاون بين هيئات الرقابة

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع عضو كامل - ordinary member - في منظمة «أيوسكو» منذ عام 2003 علماً بأن «أيوسكو» هي منظمة دولية أنشئت في عام 1983 لتجمع بين المنظمين العالميين للأوراق المالية وتسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية وكذلك تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة. وتعد «أيوسكو» الجهة المرجعية العالمية فيما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية.