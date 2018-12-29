دبي رابع أكثر مدن العالم شعبية

المصدر: دبي - البيان

حلت دبي في المرتبة الرابعة في قائمة أكثر عشر مدن شعبية في 2018 وفقاً لتقييم مجلة «كونديه ناست ترافلير»، متفوقة على عدد من المدن العريقة ومن ضمنها سنغافورة ونيويورك وكوالامبور وطوكيو وسيئول. من جهة أخرى وصف التلفزيون الفرنسي دبي بأنها باتت ساحة التنافس الجديدة بين الشركات السياحية لحجز أفضل الرحلات السياحية والعطلات لعملائها، خاصة في مواسم الأعياد وتحديداً في فصل الشتاء.

وأفاد تقرير نشرته القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي تحت عنوان «قضاء العطلات تحت شمس دبي»، أن شتاء دبي يسحر الفرنسيين، حيث يوجد حالياً في الإمارة 247 ألف فرنسي لقضاء عطلة عيد الميلاد بها. وذكر أن هؤلاء الفرنسيين فضلوا قضاء العطلة في الإمارة التي تزخر بالمعالم السياحية المتميزة.

كما حلت دبي في صدارة قائمة أفضل مدن الفن المعماري المعاصر في العالم التي أعدها موقع «يو إس نيوز وورلد ريبورت» وضمت 8 مدن، وجاءت شنغهاي ثم شيكاغو في المركزين الثاني والثالث، ثم روما وشارلستون في الولايات المتحدة ثم ديترويت تبعتها لندن ولوس أنجليس الأميركية.

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