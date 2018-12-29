رهونات المساكن في دبي تقترب من 13 مليار درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري بدبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي مستوى الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع قيادة سوق التمويل مجدداً، ومن غير المستبعد حدوث ذلك خلال العامين المقبلين، بحسب مراقبين. ونجحت السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زادت من مقدرتها على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء.

رهونات الشقق والفلل الجاهزة وقيد الإنجاز:

7976 فيلا وشقة

12.7 ملياراً

6787 شقة

9.2 مليارات

1189 فيلا سكنية

3.5 مليارات

الشقق قيد الإنجاز:

315 شقة

382 مليوناً

الشقق الجاهزة:

6742 شقة

8.7 مليارات

الفلل الجاهزة:

1094 فيلا

3.4 مليارات

الفلل قيد الإنجاز:

95 فيلا

118 مليوناً