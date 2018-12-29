أداء جيد للعقارات الفاخرة في دبي 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية، أن تواصل العقارات الفاخرة في المناطق المتميزة بدبي أداءها الجيد خلال 2019، بعد أن أبدت قدراً عالياً من المرونة في أدائها خلال 2018.

وأفادت الشركة في إطار توقعاتها لأداء سوق العقارات في دبي خلال العام المقبل، بأن السوق ستشهد استقراراً في 2019، وخاصة مع اقتراب نهايته، حيث من المتوقع أن يبدأ منحنى الأسعار في الصعود، متوقعة أن يميل مشترو العقارات في دبي إلى شراء الوحدات الجاهزة أكثر من الوحدات غير مكتملة التجهيز.

ورجحت أن تظل سوق العقارات الثانوية في دبي محتفظة بتماسكها خلال العام المقبل، مع اتجاه السوق إلى حالة من النضج. وأشارت الشركة إلى تأثير «دبي اكسبو 2020»، وما يستتبعه من زيادة في الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية، على استقرار سوق العقارات في دبي في 2019، في ظل اتجاه العديد من المشترين إلى اختيار دبي كمقر لهم.