مجلس شباب «المالية» يرسخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي

المصدر: أبوظبي - البيان

قال وليد الزرعوني نائب رئيس مجلس شباب وزارة المالية، إن المجلس، الذي تأسس في 2017، يهدف إلى دعم الطاقات الشابة المتميزة في وزارة المالية، وتحديد التحديات واقتراح الحلول والبرامج ذات العلاقة، لتطوير مواهب وقدرات فئة الشباب وتمكينهم، بما يتوافق مع التوجهات والرؤى المستقبلية للوزارة.

وأضاف الزرعوني إن المجلس يعمل بالتواؤم مع توجهات الوزارة، لناحية ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي والمشاركة في مبادرات السعادة وجودة الحياة، حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتمكين وتسخير طاقات الشباب، وتفعيل التواصل معهم، وتعزيز حضورهم، واستقصاء آرائهم وتوجهاتهم حول المشاريع والسياسات الداخلية، ما يعزز من قدرة الوزارة على تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأوضح أنه تم اختيار أعضاء مجلس شباب وزارة المالية من الموظفين الشباب في الوزارة من إدارات وتخصصات ودرجات وظيفية ومهارات متعددة، ويعملون على مناقشة التحديات التي تواجه العمل والشباب في الوزارة، والخروج بأفضل التوصيات والحلول للتغلب على تلك التحديات، للوصول إلى أفضل النتائج لتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظفين لأقصى حد.

وأشار إلى أن المجلس يقوم بعدد من المهام وفي مقدمتها، نشر رسالة الشباب وتعميمها على المعنيين، وجمع البيانات والتوصيات من شباب الوزارة، وتقييم ردود فعل فئة الشباب في الوزارة حول المشاريع والسياسات الداخلية، وحشد أفكار الشباب ومهاراتهم ومواهبهم للتوصل إلى حلول وسياسات ناجعة، والتعرف على آراء وتطلعات شباب الوزارة، إلى جانب مواءمة أهداف مجلس شباب وزارة المالية مع أهداف مجلس شباب الإمارات، من خلال عمليات التنسيق والتواصل الدوري.

وحول خطط المجلس المستقبلية، قال نائب رئيس مجلس شباب وزارة المالية إنه تأكيداً على كلمة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية (نلتزم احترام الشباب ومساندتهم لتعزيز قيمتهم وإبداعهم الذاتي، وإتاحة المجال لهم للمشاركة بـآرائهم بحرية وثقة لدفع عملية التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي)، وعليه تلتزم وزارة المالية التوجيهات الحكومية وتضمين مبادرات في خططها المستقبلية تحث على تمكين الشباب وبناء جسر تواصل فعال معهم وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، وتسعى الوزارة إلى توفير مساحة خلّاقة وآمنة للشباب تمكنهم من التميز والإبداع والتطور من خلال عدد من المبادرات.