«أتلانتيس» و«الفطيم» يجمعان تمويلات بملياري دولار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

جمع فندق أتلانتيس جميرا تمويلاً بقيمة 1.1 مليار دولار، تسدد على 8 سنوات. وقالت «بلومبرغ» إن التمويل يشمل 868.75 مليون دولار قرضاً تقليدياً مؤمّناً يستحق في ديسمبر 2026.

كما يشمل الجزء الباقي تمويلاً إسلامياً بقيمة 231.25 مليون دولار تستحق في التوقيت ذاته. وشملت الجهات المقرضة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد.

وفي الوقت ذاته، حصلت مجموعة الفطيم على تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تمويل مستحقات أخرى، وفق بيانات بلومبرغ. شمل التمويل 655 مليون دولار قرضاً دواراً يستحق في يناير 2025، وقرضاً بقيمة 1.27 مليار درهم يستحق في التوقيت ذاته.