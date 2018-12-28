«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة تمويل ثالثة في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة لقرض مضمون من الدرجة الأولى لتمويل فرصة استثمارية في الولايات المتحدة، وذلك ضمن استراتيجية التمويل الجديدة المرتكزة على تمويل الاستثمارات العقارية التي تمت هيكلتها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الفرصة الاستثمارية هي الثالثة ضمن برنامج تمويل الاستثمارات العقارية وهي توفر إيراداً شهرياً ثابتاً للمستثمرين بالإضافة إلى دفعتين من أصل مبلغ القرض تدفع قبل انتهاء فترة التمويل المحددة.

ويأتي القرض لتمويل مشروع بلوجاك ناشونال وهو مجمع سكني في هيوستن. وتوفر الصفقة للمستثمرين إيرادا شهريا ثابتا بنسبة 10.5% من مبلغ القرض. ونسبة القرض 38% من قيمة المشروع. كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لهذه الصفقة هو 10.5% بعد سداد جميع الرسوم والمصاريف والضرائب.

وقامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة ودراسة المشروع من جوانبه كافة والفحص النافي للجهالة قبل إتمام الصفقة.

وقال مهند أبو الحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: نعتقد أن التمويل العقاري سيكون له دور هام في أي محفظة استثمارية تهدف للحصول على عوائد مجزية بمخاطر قليلة.