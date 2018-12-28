غرفة دبي تصدر عدداً جديداً من نشرة المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، العدد السادس والأخير من نشرة «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم» لعام 2018، حيث يحتوي العدد الجديد على مقالات وأخبار متنوعة تعكس التطور الذي تشهده نشاطات المركز في نشر التوعية حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ويسلط العدد الضوء على أبرز الأخبار والفعاليات الخاصة بمركز أخلاقيات الأعمال، ومقالات متنوعة حول التقنيات الحديثة ودورها في المسؤولية الاجتماعية. كما احتوت النشرة على مقالة من البروفيسور وثيق منصور من جامعة دبي الذي تحدث عن أهمية تثقيف مهندسي البرامج المبتكرة والتقنيات الحديثة حول أهمية المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى دور المسؤولية الاجتماعية واتخاذها كإحدى المحركات الرئيسية لإنتاج تقنيات جديدة.

وعرضت النشرة كذلك مقالة حول إطلاق الإمارات أول منصة فيديو في العالم بعنوان «جلوبالي جريت»، التي تركز على عرض فيديوهات حول الاستدامة والابتكارات المتنوعة والممارسات المسؤولة التي تتبعها القطاعين الخاص والعام في الدولة. كما ضمّت مقالة عن برنامج «تقدم» وهو برنامج نفذه «إتش إس بي سي» بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لصقل مهارات حديثي التخرج المطلوبة في سوق العمل.

وتوفر النشرة بأعدادها المتنوعة معلومات محدثة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في دبي وممارساتها المختلفة، وتسلط الضوء على أبرز وأحدث المبادرات حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى توفيرها أدوات وإرشادات لمساعدة الشركات في الإمارة في دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها.