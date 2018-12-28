فنادق «سيتي ماكس» تدخل السوق السعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق سيتي ماكس، التابعة لمجموعة لاندمارك أمس افتتاح فندق سيتي ماكس الرياض خلال النصف الأول من عام 2019. ويعد أول فنادق العلامة في منطقة الخليج العربي والثاني خارج الإمارات.

وقال علي شريف، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق سيتي ماكس: هذا الفندق سيعزز مكانة علامتنا التجارية في المنطقة وهو نقطة انطلاق أخرى لخطط التوسع المستقبلية، مشيرا إلى أن قطاع سفر الفئة المتوسطة في ازدياد مطرد، مما يضعنا في وضع جيد للغاية، حيث إن الطلب في السعودية كبير جدا، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 لقيادة التنوع الاقتصادي كان لها تأثير كبير على صناعة الضيافة.

ومن المقرر أن يضم فندق «سيتي ماكس الرياض» الذي يندرج ضمن فئة 3 نجوم 65 غرفة تشمل الغرف الفندقية العادية والأجنحة الفندقية. ويمتلك الفندق شركة كراون جاردن للتموين. وسيتم تشغيله من قبل فنادق سيتي ماكس.

وتتميز فنادق «سيتي ماكس» بموقعها الاستراتيجي في مناطق بر دبي، والبرشاء، والشارقة ورأس الخيمة. كما تعتزم إطلاق عدد من الفنادق الجديدة في منطقتي البرشاء 2 والخليج التجاري.