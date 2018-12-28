اكتمال تطوير المساحات المكتبية في «ون سنترال»

المصدر: دبي - البيان

اكتملت المرحلة الأخيرة من الأعمال التطويرية للمساحات المكتبية، ومتاجر التجزئة في مشروع ون سنترال، التابع لمركز دبي التجاري العالمي، وذلك مع تسليم مبنيي المكاتب 4 و5 قبل موعدهما المحدد.

يوفر المشروع التطويري أسلوب حياة عالمي المستوى في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي. وبانضمام المباني الجديدة البالغ مساحتها 742 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من المستوى «A»، يصل إجمالي المكوّن التجاري والتجزئة في المشروع إلى 1.72 مليون قدم مربعة، إضافة إلى 4 أدوار سفلية توفّر 4380 مكاناً لوقوف السيارات.

وتؤكد الوتيرة السريعة لتطوير أحدث منطقة حرة للأعمال في دبي من جديد دور مركز دبي التجاري العالمي مطوّراً للوجهة. ومن المتوقع أن تجذب المنطقة الحرة مزيداً من الشركات العالمية لإنشاء مقرات لها في دبي. ويوفّر ون سنترال مساحات واسعة، ومكاتب ومتاجر تجزئة ومباني سكنية وفنادق، ومجموعة واسعة من المطاعم، ويرتبط بمدينة دبي من خلال شبكة نقل عالمية المستوى.

مصروفات تنافسية

يستفيد المستأجرون في «ون سنترال» من مصروفات التأسيس التنافسية، إذ قامت سلطة مركز دبي التجاري العالمي بتخفيض مصروفات التسجيل بنسبة 50 – 70%، إضافة إلى تخفيض تكلفة تأشيرات الإقامة بنسبة 40 – 50% وفقاً لحجم الأعمال التجارية؛ ما يسهم في خفض تكلفة الأعمال للشركات الجديدة والقائمة. وقد جاء خفض التكاليف توافقاً مع قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لخلق بيئة مستدامة تساعد على نجاح الشركات.

وأصبحت المكاتب 1، 2، 3 التي اكتملت في السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى فندق إيبيس ون سنترال بغرفه الـ 588 مقراً لمجموعة متنوعة من الشركات الكبرى المستأجرة في قطاعات النفط والغاز، والتمويل والتأمين والسياحة والاستشارات الإدارية، وهو ما يبرز قيمتها وجهة رائدة تحتل موقعاً متميزاً في مدينة دبي.

فندق 25 أورز

أما المرحلة التالية فستكون تطوير فندق«25 أورز» دبي ون سنترال، الذي تديره شركة أكور للفنادق، ويمثّل الفندق أكبر فنادق علامة «25 أورز» على مستوى العالم، ويحتوي على 434 غرفة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2020. ويضم الفندق الراقي مجموعة من الغرف والأجنحة العصرية بتصاميم رائعة من الأرابيسك.

وبمجرد الانتهاء من تطوير ون سنترال، سوف يصبح المشروع وجهة حضرية جديدة توفّر المكاتب التجارية، ومتاجر التجزئة والضيافة والسكن ومواقف السيارات والمساحات الخضراء المفتوحة. وسوف تتنوع خيارات الإقامة في الفندق، حيث سيوفّر الضيافة بأسعار معقولة، ما يجعله مثالياً لإقامة العاملين بالشركات، كما يوفّر أماكن إقامة متميزة تناسب المسافرين بغرض الترفيه.

وجهة جديدة

وقال جورجيت سينج، نائب أول الرئيس للعقارات في مركز دبي التجاري العالمي: «من خلال تطوير المشروع وإدارته استطعنا إنشاء وجهة جديدة تنبض بالحياة، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية لمجتمع الأعمال العالمي، والشركات متعددة الجنسيات، ويكتسب المشروع اهتماماً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية. ويوفّر ون سنترال من خلال مخططه الرئيس مكاتب راقية، ومتاجر تجزئة، وفنادق، ونمط حياة عالمي المستوى، يتوافق مع وضع دبي على الخريطة العالمية وجهة فريدة للمعيشة والعمل والترفيه.