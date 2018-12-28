الإمارات تشارك باجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني

المصدر: دبي - البيان

شاركت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع الستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والذي عقد أمس في مدينة الرباط المغربية.

وقام المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، الذي ترأس وفد الدولة خلاله سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، بمناقشة أوراق العمل المرفوعة من الدول الأعضاء وأخذ التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني والتي تضم في عضويتها جميع الدول العربية وذلك بهدف العمل على تنمية وتطوير قطاع الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية لنظام نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. وأنشئت في 7 فبراير 1996 عندما دخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ، وقد عقدت جمعيتها العامة الأولى في 4 /‏ 5 يونيو 1996.