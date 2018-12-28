1.6 % نمو السائحين الدوليين في دبي وأبوظبي خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد السائحين الدوليين في إمارتي أبوظبي ودبي معاً بنسبة 1.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ما يؤكد قدرة القطاع السياحي الإماراتي على مواصلة النشاط وجذب الزائرين الدوليين.

وفي ظل استدامة النشاط في القطاع السياحي، فقد ارتفع عدد ليالي إشغال الغرف ومعدل الإشغال بشكل عام بنسبة 4.2% و 0.7% على التوالي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وفقا لما تظهره نتائج تحليل الأرقام الصادرة عن مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

عروض خصومات

ونتيجة للعروض والخصومات التشجيعية التي تقدمها الفنادق في كل من إمارتي أبوظبي ودبي فقد انخفض متوسط السعر اليومي والإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 5.3 % و 5.5 %على التوالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتظهر عملية الرصد الخاص بحركة الزائرين الأجانب للدولة، ارتفاع عدد السائحين القادمين من روسيا بنسبة 64.8% بدعم من تخفيف القواعد المتعلقة بالتأشيرة، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الروبل مقارنة بالدرهم.

كما ارتفع عدد السائحين القادمين من الصين وألمانيا بنسبة 11.6% و14.7% على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، تماشيًا مع ارتفاع عملتيهما مقارنة بالدرهم.

وازداد عدد السائحين القادمين من الهند بنسبة 2.3% بعد ارتفاع طفيف للدرهم مقابل الروبية. غير أن عدد السائحين القادمين من المملكة المتحدة ومصر سجل انخفاضا رغم ارتفاع قيمة عملتيهما مقارنة بالدرهم. كما سجل عدد السائحين القادمين من باكستان والفلبين انخفاضاً، وذلك ربما بسبب ارتفاع قيمة الدرهم مقابل عملتيهما.

إشغال الغرف

ووفق البيانات الخاصة بإمارة دبي، ارتفع عدد الزائرين الأجانب بنسبة 6.7% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس من العام 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وشهد عدد ليالي إشغال الغرف، ومدة الإقامة في المنشآت الفندقية في دبي منذ بداية العام وحتى أغسطس، زيادة بنسبة 7.3% و1% على التوالي وارتفع عدد الزائرين الدوليين إلى إمارة أبو ظبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 6.7% مقارنة مع شهر ديسمبر 2017.

وكما هو الحال في دبي، فقد زاد عدد ليالي إشغال الغرف ومدة الإقامة في أبوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، بنسبة 6.7 % و 1% على التوالي.

أسواق رئيسية

وعلى مستوى البلدان التي تعد الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي تظهر الأرقام الرسمية زيادة في عدد السائحين الوافدين من روسيا بنسبة 64.4 % منذ بداية العام الجاري تليها ألمانيا بنسبة 14.6% والصين بنسبة 10.7% ويشكل السائحون إلى دبي من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 29% و19 % من الشرق الأوسط و10 % من شمال إفريقيا بينما تمثل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية 21 % و6 % من السياحة الوافدة. وأخيرا يأتي 11 % من السياحة الوافدة للإمارة من منطقة جنوب آسيا.

وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي، سجلت معظم البلدان التي تمثل مصدراً رئيسياً للسياحة الوافدة زيادة في عدد الوافدين، باستثناء الفلبين التي سجلت انخفاضاً طفيفاً يعود على الأرجح، إلى انخفاض قيمة عملتها مقابل الدرهم.