«بانيان تري ريزيدنسز» في دبي يحوز اهتمام المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويد آند سويد»، شركة التطوير العقاري، التي تعمل على المشروع السكني الأول في الشرق الأوسط لعلامة «بانيان تري» في دبي، عن ارتفاع عدد استفسارات الأجانب بخصوص المبيعات في المشروع السكني.

وفي حين يُشكل العملاء من الخليج العربي نسبة مهمة من الاستثمار في المشروع تبلغ 35%، يزداد عدد المستثمرين المُحتملين من مناطق جنوب شرق آسيا الراغبين بالاستثمار في سوق دبي العقاري للمرة الأولى، وذلك بفضل الشهرة الكبيرة لعلامة «بانيان تري» في سنغافورة.

وتبلغ نسبة الاستثمارات من سنغافورة في «بانيان تري ريزيدنسز» المُرتقب الذي تطوره «سويد آند سويد» تبلغ 20%، ومن المثير للاهتمام حلول الاستثمارات الإجمالية السنغافورية في المرتبة الثانية على لائحة المبيعات الأجنبية، فيما تحتل المملكة المتحدة مركز الصدارة على اللائحة بنسبة استثمار 35%.

ويتضح هذا التوجه الاستثماري للعملاء من المملكة المتحدة في دبي ضمن البيانات السنوية الأخيرة الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والتي تبين أن المملكة المتحدة تندرج في قائمة أكثر خمسة بلدان أجنبية تتدفق منها رؤوس الأموال إلى الإمارة.

وتشكل عقارات دبي السكنية الفاخرة أصولاً عالية القيمة للمستثمرين، حيث يوفر السوق العقاري مساحات سكنية راقية بأسعار تنافسية مُقارنة بالمدن الأخرى حول العالم. ومن ناحية أخرى، فقد أسهم إعلان دائرة الأراضي والأملاك بدبي مؤخراً عن إطلاق مشروع «التصرّف العقاري الذاتي»، الذي يتيح للمستثمرين إتمام معاملاتهم من أي مكان في العالم، في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

كما تحافظ دبي على مكانتها مركز جذب للأثرياء، حيث تستقطب أصحاب الثروات الصافية الضخمة من مختلف البلدان ليتّخذوا منها موطناً ثانياً لهم، فطبقاً لمؤسسة «نيو وورلد ويلث»، تحتل دبي في المرتبة الخامسة على لائحة المناطق التي يعتبرها أصحاب الثروات الصافية الضخمة موطنهم الثاني.