«ديناستر» تتعاون مع «أوراكل» بهدف التوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ديناستر للتجارة العامة»، والتي تساعد العلامات التجارية العالمية مثل بانغ آند أولفسن وباراوت ونوكيا للوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، عن اختيار أنظمة «أوراكل نت سويت»، لدعم توسعها عالمياً في الهند والمملكة المتحدة. ويسهم اعتماد الشركة على «نت سويت» في تعزيز قدرتها على الاستفادة من التطبيقات السحابية، للحصول على رؤية موحدة إلى مقاييس الأعمال الرئيسة في جميع عملياتها وإعداد عملياتها المحلية في الأسواق الجديدة بسرعة وسهولة.

ومنذ تأسيسها عام 2004 بثلاثة موظفين فقط، واصلت «ديناستر» نموها لتصبح موزع التجزئة للمنتجات الراقية في الإمارات. واليوم، يعمل في «ديناستر» 165 موظفاً وتساعد بعض أشهر العلامات التجارية في العالم على تأسيس وجودها في متاجر التجزئة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك هارفي نيكولز دبي، سوق دبي الحرة وفيرجين ميغاستورز. وقد فضلت الشركة الاعتماد على أنظمة «نت سويت» لتبسيط أساليب العمل، ودعم نموها الإقليمي والدولي.

وقال ديب بوغال، المدير الإداري لشركة ديناستر للتجارة العامة: «حققت الشركة نمو سريعاً في المنطقة، ما شجعنا على فتح المجال أمام التوسع في أسواق دولية جديدة».