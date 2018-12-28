«الشايع» تعتمد منظومة حلول ذكية شاملة

المصدر: دبي - البيان

قامت «مجموعة الشايع» باختيار منظومة حلول تجارة التجزئة الذكية الشاملة التي توفرها شركة «جي دي إيه سوفت وير» استناداً إلى مفهوم «البرمجيات كخدمة». ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التحول الشاملة التي تنتهجها الشايع لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وتقديم تجربة فائقة الجودة للزبائن ودفع عجلة النمو والابتكار.

وتدير الشايع أكثر من 90 علامة تجارية عالمية عبر ما يزيد على 4000 وجهة للتسوق والمطاعم والترفيه العائلي بدعم من فريق عملها الذي يضم أكثر من 53 ألف موظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا. وتمارس الشركة نشاطها التجاري في عدد كبير من الأسواق المحلية والعالمية في قطاعات متنوعة منها الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية، والبصريات، والصيدلة، والمفروشات والأثاث المنزلي، والترفيه العائلي.

وقال أمير أفخمي، رئيس إدارة التطوير في مجموعة الشايع: «ضمن مساعينا الدؤوبة لمواكبة آخر التطورات التقنية في مجالات تجارة التجزئة الحديثة وتقديم أعلى المعايير في مجال الخدمات والمنتجات لزبائننا، كان من دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة جي دي إيه واعتماد منظومتها للحلول الذكية الشاملة، حيث وجدنا لديهم توافقاً مع تطلعاتنا على صعيد تعزيز منهجيتـنا متعددة القنوات».