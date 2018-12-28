الأحواض الجافة العالمية تكمل بناء المنصة البحرية «راشد دي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الأحواض الجافة العالمية إكمالها بناء المنصة البحرية «راشد دي»، إضافة إلى الجانب العلوي منها لصالح شركة «تك نيب إف إم سي»، والمستخدم النهائي «دبي للبترول».

ويتكوّن الجانب العُلوي من وحدة معالجة للنفط والغاز تزن 950 طناً، تم تصميمها خصيصاً للعمليات البحرية، التي يتم التحكم بها عن بُعد بعُمر افتراضي يقارب الخمسة وعشرين عاماً.

كما يحتوي الجانب العلوي على أنظمة متقدمة للتحكم بالأنابيب، والتي تم تصنيعها وتطويرها بالكامل من قبل الأحواض الجافة العالمية. وبالتالي تم تصميم الهيكل ذي الـ500 طن لدعم الجانب العلوي من المنصة البحرية في دبي على عمق 31 متراً تحت سطح البحر.

شمل نطاق العمل على المنصة البحرية تصنيع الدعامات والركائز، ضخ الغاز والمياه، إضافة إلى بكرات تحت سطح البحر لتوصيل المنصة بالشبكة البحرية في «دبي للبترول»، إذ تعمل هذه المنصة بالتحكم عن بُعد على ضخ النفط والمياه ورفع الغاز بشكل ذاتي.

كفاءة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تتوج الأحواض الجافة العالمية عبر إكمال بناء المنصة البحرية «راشد دي» جهودها لتزويد الشركاء والمتعاملين بأفضل مستوى من الخدمات البحرية والملاحية، التي تدعم أداء قطاعي الشحن والطاقة، بمواكبة جهود إمارة دبي لتحقيق الريادة العالمية في كل المجالات تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تحرص الأحواض الجافة العالمية على تطوير واستخدام أحدث الابتكارات العالمية في مجال عملها، بما يضمن تحسين كفاءة خدماتها المقدمة للمتعاملين، بهدف إسعادهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الشحن والطاقة، لنسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 والتقدم إلى تطبيق مبادرات مئوية الإمارات 2071.

المشروع الرابع

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: المنصة البحرية «راشد دي» تمثل المشروع الرابع التي عملت عليه الأحواض الجافة العالمية ويتم إكماله لصالح شركة «دبي للبترول».

وستكون المنصة جزءاً من التطويرات الميدانية لحقلَي راشد وجليلة، ونحن فخورون بتقديم خدماتنا لمثل هذا المشروع المهم للبنية التحتية البحرية، وبذلك نجدّد التزامنا بتقديم جميع مشاريعنا بأعلى معايير الجودة والسلامة، إذ حققت المُنشأة خلال بناء هذا المشروع أكثر من 700 ألف ساعة عمل حر دون وقوع أية إصابات، وهي شهادة على ثقافة السلامة القوية المعتمدة في جميع أنحاء منشأتنا.