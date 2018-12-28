9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 9.7 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة 8.6 مليارات من خلال 284 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 549 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليوناً و474 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 108 ملايين في منطقة ند حصة، ومبايعة بقيمة 45 مليوناً في القصيص الصناعية الخامسة.

وتصدرت اليفرة 2 والحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت الأولى 11 مبايعة بقيمة 18 مليوناً، وسجلت الحبية الثالثة 11 مبايعة بقيمة 26 مليوناً، والثالثة اليفرة 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين.

وتصدرت مبايعة بقيمة 14 مليوناً بمنطقة الخليج التجاري أهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 38 مليوناً، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 42 مبايعة بقيمة 60 مليوناً والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 67 مليوناً.

وسجلت الرهونات 8.6 مليارات درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 8.4 مليارات و157 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون، أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 3.1 مليارات، ورهن بمنطقة المرقبات بقيمة 1.9 مليار.

وحققت التصرفات أمس 914 مليون درهم، حيث تم تسجيل 76 مبايعة بقيمة 311 مليوناً، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 239 مليوناً و61 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 72 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليوناً بمنطقة أم سقيم الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 45 مليوناً بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 3 ملايين.

وجاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة جميرا الأولى كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 8 ملايين.

وسجلت الرهونات 603 ملايين منها 29 رهن أراض بقيمة 571 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 32 مليونا أهمها في المرقبات بقيمة 235 مليوناً ورهن بمنطقة بورسعيد بـ 53 مليوناً.