7.35 مليارات مبيعات متوقعة لسوق دبي الحرة بنهاية العام

المصدر: دبي- البيان

تتوقع سوق دبي الحرة أن تسجل مبيعاتها بنهاية العام ملياري دولار (7.35 مليارات درهم). ومع قرب إسدال الستار على العام، تختتم سوق دبي الحرة موسماً ناجحاً آخر شهدت خلاله المؤسسة الرائدة عالمياً في قطاع تجزئة المطارات تطورات هامة وإنجازات متعددة.

وقدمت السوق في يناير الماضي الدعم للدورة السنوية الـ 23 لمهرجان دبي للتسوق من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الحدث للسنة الرابعة عشرة على التوالي.

مبيعات ربعية

وفي أبريل أعلنت السوق عن مبيعاتها ربع السنوية، التي سجلت 523.46 مليون دولار، بزيادة 11%، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ما أشر إلى بداية إيجابية لموسم 2018، عقب تسجيل السوق لمبيعات سنوية بلغت 1.93 مليار دولار في 2017.

وفازت السوق بجائزتين جديدتين «أفضل عمل خيري للعام» و«بطل العام الخيري»، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية للتميز في مجال تجزئة السفر، أقيم في لندن.

وفازت السوق للمرة الـ 18 على التوالي في مايو بجائزة «مؤسسة تجزئة السفر للعام في الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ديوتي فري نيوز انترناشونال» آسيا باسيفيك، في سنغافورة.

وفي يونيو، نالت السوق الحرة جائزة سوبر براندز للمرة 13 خلال حفل توزيع جوائز سوبربراندز الإمارات، أقيم في فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتـي.

وفي أغسطس، صنفت مجلة فوربس كولم ماكلوكلين ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة من الوافدين في الإمارات. وفازت السوق بجائزة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية والمؤسسية خلال الدورة السنوية الثامنة لجوائز المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة في آسيا.

وفي سبتمبر، فازت السوق بجائزة الشركة المشغلة للعام من جوائز ذا فيليبينو تايمز آوردس. وحصلت السوق على جائزتي شركة التجزئة للعام وشركة جلف بزنس للعام.

جوائز

ونالت السوق الحرة اثنتين من جوائز جلوبال بزنس سيمبوسيوم، الأولى عن فئة علامات آسيا التجارية الرفيعة، بينما تلقى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة جائزة «رائد الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب في آسيا».

وفازت السوق في أكتوبر للمرة التاسعة بجائزة «مؤسسة تجزئة المطارات في مكان واحد للعام» خلال حفل توزيع جوائز فرونتيرز، الذي أقيم بمدينة كان الفرنسية. كما حصلت على أربع من جوائز المؤتمر العالمي للقيادة، بينما نال كولم ماكلوكلين «جائزة التميز في القيادة العالمية».

وفاز بجائزة إنجاز العمر خلال حفل توزيع جوائز البرج للرؤساء التنفيذيين.

وافتتحت السوق متجر تجزئة على متن قارب الملكة اليزابيث الثانية الذي يرسو في ميناء راشد.

وشاركت السوق في نوفمبر كراع رسمي لبطولة موانئ دبي للجولة العالمية للغولف. استضافت السوق الدورة السنوية 26 لكأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف.

عروض وخصومات

فازت السوق في ديسمبر بجائزتي «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» و«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» من ناشري مجلة جلوبال ترافيلر الأميركية لشؤون السفر خلال حفل أقيم بمدينة لوس أنجليس الأميركية. واحتفلت سوق دبي الحرة بالذكرى 35 لتأسيسها، حيث أطلقت بهذه المناسبة عرض خصومات 25 % على مجموعة واسعة من السلع لمدة 3 أيام (18، 19 و20 ديسمبر).