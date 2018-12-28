86 ملياراً مشاريع دبي في 2018

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بلغت قيمة العقود والمشاريع المنجزة في دبي حتى منتصف ديسمبر من العام الجاري، نحو 85.9 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، وفقاً للأرقام الصادرة عن مجلة «ميد».

وأشارت إلى أن قيمة المشاريع التي تم إنجازها بالفعل بلغت قيمتها 53.9 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة المشاريع مقارنة بعددها، لافتة إلى أن حجم سوق المشاريع في نمو.

وكان أكثر القطاعات نشاطاً في العام الجاري قطاع البناء مستحوذاً على عقود بـ 52.8 مليار درهم، ثم قطاع الطاقة الذي شهد توقيع عقود بقيمة 23.5 مليار درهم، ثم قطاع النقل بقيمة 5.5 مليارات درهم. وتعد دبي حالياً لأكبر عقد سيمنح في عام 2019، وتبلغ قيمته 10 مليارات درهم لتنفيذ الهيكل الداخلي لكونكورس 1، والمبنى الغربي في مطار آل مكتوم.