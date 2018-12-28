أسعار الوقود تستهل 2019 بأكبر انخفاض في عام

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

تراجعت أسعار الوقود لشهر يناير 2019، بنسب تتراوح ما بين 11 % إلى 12.2 %، لتسجل أدني مستوياتها في عام، وتبدأ محطات الوقود الثلاثاء المقبل، العمل بالتسعيرة الجديدة، والتي أعلنتها شركة إينوك على موقعها أمس، عقب انتهاء اجتماع لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل.

وانخفض سعر البنزين ممتاز 98 إلى درهمين للتر، بدلاً من 2.25 درهم لشهر ديسمبر بانخفاض 11.1 %، كما تراجع سعر لتر البنزين خصوصي 95 إلى 1.89 درهم، بدلاً من 2.15 درهم، بانخفاض 12.2 %، كما هبط سعر لتر الديزل من 2.61 درهم، إلى 2.30 درهم، بانخفاض 11.9 %.

وتعد تسعيرة شهر يناير المقبل، هي الأقل خلال عام 2018، حيث بلغ أدنى انخفاض خلال العام الجاري في شهر يناير 2018، مسجلا 2.12 درهم للخصوصي 95، وللتر الديزل 2.33 درهم، وحل شهر يونيو في مقدم أعلى الشهور ارتفاعاً في الأسعار، حيث بلغ سعر لتر البنزين خصوصي 2.51 درهم، كما حل شهر نوفمبر في أعلى شهور الارتفاع للتر الديزل، مسجلاً 2.87 درهم.

ومنذ نوفمبر الماضي، تشهد أسعار البنزين ارتداداً نحو الانخفاض، مقارنة بأكتوبر، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية. ويستفيد المستهلك في الإمارات من هذا التراجع الكبير في أسعار البنزين خلال الشهور الثلاثة مجتمعة، حيث تنخفض تكلفة تعبئة السيارة الصالون «50 لتراً»، بنحو 30.5 درهماً عند كل تعبئة، وبمعدل شهرى 122 درهماً في حالة ملأ خزان الوقود 4 مرات شهرياً، ونحو 36.5 درهماً للسيارة سعة 60 لتراً من البنزين الخصوصي في المرة الواحدة، وبمعدل شهرى 146 درهماً، ويصل الفارق في السعر للسيارة سعة 70 لتراً، نحو 42.7 درهماً للتر البنزين في كل مرة تعبئة ببنزين ممتاز 98، وبمعدل شهرى 170.8 درهماً.