276 مليار درهم الإنفاق الحكومي في 9 أشهر بنمو 6.5 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت بيانات حديثة لوزارة المالية، أن مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وصلت إلى 276.15 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 6.5% أو ما يعادل 16.9 ملياراً مقارنة بنحو 259.25 ملياراً في الفترة نفسها من العام 2017.

وأظهرت البيانات، أن إيرادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وصلت إلى 304.5 مليارات درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بزيادة 4.9% أو ما يعادل 14.2 ملياراً مقارنة بـ 290.27 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 103.05 مليارات درهم في الربع الأول و116.7 ملياراً في الربع الثاني و84.73 ملياراً في الربع الثالث، بينما توزعت المصروفات بنحو 91.25 ملياراً في الربع الأول و95 ملياراً في الربع الثاني و89.89 ملياراً في الربع الثالث.

وعلى صعيد متصل، أظهرت نشرة حديثة لوزارة المالية أن نسبة تنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية بلغت نحو 10.63 مليارات درهم في الربع الثالث، تضمنت نحو 3.948 مليارات للخدمات العمومية العامة بنسبة 37% من الإجمالي، و2.61 مليار للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 25%، ونحو 1.63 مليار للتعليم بواقع 15%، إضافة إلى 1.08 مليار للصحة بنسبة 10% و767 مليوناً للحماية الاجتماعية بنسبة 7%، ونحو 247 مليوناً للشؤون الاقتصادية بنسبة 2% و203 ملايين للإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 2% و62 مليوناً لحماية البيئة بنسبة 1% و36 مليون درهم للترفيه والثقافة والدين بنسبة 0.3%.