12.88 مليون زائر لدبي في 10 أشهر

المصدر: دبي -- لؤي عبدالله

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 لتصل إلى 12.88 مليون زائر، مقارنة بـ12.87 مليون زائر في نفس الفترة من العام الماضي زيادةً 0.08%، وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أظهرت تحقيق الفنادق متوسط إشغال بلغ 75%.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة بنهاية أكتوبر إلى 113.5 ألف غرفة في 708 منشآت فندقية مقارنة بـ106.2 آلاف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ضمن 674 منشأة بنمو 7% في عدد الغرف و5% في عدد المنشآت الفندقية، بينما بلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 24.49 مليون ليلة مقارنة بـ 23.81 مليون ليلة بنهاية اكتوبر 2018 بمتوسط مدة إقامة للسائح قدره 3.5 ليال.

وواصل السوق الروسي تصدره الأسواق العالمية من حيث نسبة النمو في عدد السياح القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 49% ليرتفع من 350 ألف زائر خلال أول 10 أشهر من 2017 إلى 522 ألف زائر حتى نهاية أكتوبر 2018، بينما ارتفع عدد الزوار من السوق الصيني خلال الفترة نفسها بنسبة 12% ليصل إلى 708 آلاف زائر.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرفة الفندقية وصل إلى 337 درهماً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، في حين وصل متوسط السعر خلال نفس الفترة إلى 451 درهماً.