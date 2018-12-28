دبي الأولى إقليمياً في سياحة رجال الأعمال

المصدر: دبي- أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والحادي عشر عالمياً بين أهم 20 مدينة في العالم لسياحة رجال الأعمال حسب ترتيب موقع أجينسيا العالمي لحجوزات رجال الأعمال السياحية.

ومن ناحية أخرى جاءت دبي بين أقل المقاصد السياحية تكلفة، التي يقصدها البريطانيون في العالم لقضاء عطلة أعياد الميلاد، واحتلت الإمارة المركز السابع من حيث قيمة تكلفة العطلة لمدة أسبوع، بين 11 مقصداً سياحياً يفضلها البريطانيون لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن إحصاءات هيئة الشيكات السياحية البريدية البريطانية أن العطلة لمدة أسبوع كامل في دبي تكلف السائح البريطاني نحو 1061 جنيهاً استرلينياً. وحسبت التكلفة على أساس 7 أكواب من القهوة، و7 مشروبات أخرى وثلاث وجبات يومياً وتكلفة الإقامة في منتجع سياحي، إضافة إلى قيمة الحجز الكلية للرحلة.