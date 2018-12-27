مجلة سويسرية: الإمارات تقود صناعة الفضاء في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ــ البيان

وصفت مجلة «سبيسووتش ميدل ايست» السويسرية دولة الإمارات بأنها رائدة في صناعة الفضاء في منطقة الشرق الأوسط. ونشرت المجلة الرقمية المتخصصة في شؤون الفضاء بمنطقة الشرق الأوسط أخيراً مقابلة مع الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، والذي أكد أن الوكالة أظهرت إمكانياتها، قدراتها وطموحاتها بوضوح على الرغم من قِصَر المدة التي مرت على إنشائها، والتي لم تتجاوز أربعة أعوام فقط. وأفادت المجلة بأن الإمارات تعتزم إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 2019، كما ستعقد في مارس المقبل مؤتمراً عالمياً عن الفضاء سيجمع تحت سقف واحد مسؤولين من 700 وكالة وهيئة عالمية متخصصة في الفضاء بقادة الشركات العالمية في المجال.