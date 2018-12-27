3 ملايين زائر وعارض بمركز دبي التجاري سنوياً

المصدر: دبي- البيان

رسّخ مركز دبي التجاري العالمي مسيرة نجاحه على مدار عام 2018، وحققت أجندة فعالياته أهدافها، ونجحت المعارض التجارية الرئيسة في اجتذاب الزوّار والخبراء والمختصين في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم.

واجتذب المركز خلال العام نحو 22 فعالية جديدة. كما عزز المركز خدماته للزوّار، وشركات تنظيم الفعاليات والعارضين، الذين يتخطى عددهم 3 ملايين زائر سنوياً.

وكانت الدورة الـ 38 لأسبوع جيتكس للتقنية دورة استثنائية بكل المقاييس، إذ تمكّن أكبر وأكثر فعاليات التكنولوجيا جرأة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من توفير فرص غير مسبوقة لبناء العلاقات والشراكات مع مطوّري التكنولوجيات الرقمية الجديدة القادرة على تغيير شكل الحياة، التي نعرفها اليوم، لتخدم سوق تكنولوجيا معلومات إقليمي من المتوقّع أن تبلغ قيمته 155 مليار دولار هذا العام وحده.

وشارك في الدورة أكثر من 4,500 شركة ومحلية وإقليمية عالمية من أكثر من 100 دولة، واستقبل معرض أسبوع جيتكس للتقنية، وجيتكس فيوتشر ستارز أكثر من 100 ألف زائر.

المعارض الرئيسة

ونجح معرض جلفود للأغذية، المعرض التجاري السنوي الأكبر من نوعه على مستوى العالم في صناعة الأغذية، في تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية التي احتلها على نحو 3 عقود، وشهد الحدث مشاركة أكثر من 5,000 شركة عارضة و120 جناحاً وطنياً تضم أحدث المنتجات والابتكارات، واحتضن الحدث معرض عالم الأغذية الحلال، أضخم معرض تجاري سنوي متخصص في الأغذية الحلال في العالم، وضمّ أكثر من 1,000 علامة تجارية متخصصة، كما شهد مشاركة أكثر من 90 ألف زائر متخصص.

واستفادت آلاف الشركات العارضة والمشترون من الفرص الجديدة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأتاح المعرض للمشاركين فرصاً تجارية واستثمارية هائلة.

وكانت الدورة الخامسة لمعرض جلفود للتصنيع، الأبرز في تاريخ المعرض باستقطابها 35 ألف زائر متخصص من 160 دولة خاصة من أفريقيا، وحققت غالبية المعارض التجارية الرئيسة نمواً بأعداد المشاركين، أو الزوار.

فعاليات جديدة

واجتذب المركز نحو 22 فعالية جديدة من أبرزها قمة مستقبل البلوك تشين، كما استضاف المركز نحو 12 مؤتمراً، أقيم بعضها للمرة الأولى على مستوى دبي والمنطقة. وشهدت قمة البلوك تشين حضور 8,000 مشارك، منهم 5 آلاف من الروّاد وخبراء التكنولوجيا، وأكثر من 100 جهة عارضة، شكّلت الشركات الناشئة المبتكرة نصفها.

كما استضافت القمة 100 من أبرز خبراء البلوك تشين عالميا، الذين استعرضوا رؤاهم المتعمّقة لتكون دبي بذلك سبّاقة في استضافة فعالية بهذا الحجم للبلوك تشين. وكان الهدف من تنظيم القمة إتاحة الفرصة لإقامة مشاريع بمجال البلوك تشين، الذي يمتوقع وصول حجمه إلى 20 مليار دولار بحلول 2024.

فعاليات ترفيهية

واستضاف المركز خلال 2018 نحو 30 حفلاً ترفيهياً تراوحت بين الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض الكوميدية واجتذبت أكثر من 304 آلاف شخص. كما اجتذب المجلس الرمضاني، السنوي الذي امتد على مدار شهر رمضان بالكامل أكثر من 43 ألف زائر.

كوميكون

وكان من بين الفعاليات الجماهيرية الناجحة، التي استضافها المركز، معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون» أكبر حدث من نوعه في المنطقة، وبلغ عدد زواره 45,96 ألف زائر، وشارك فيه 420 شركة عارضة. كما زار معرض واحة السجاد نحو 24 ألف زائر.

عالم دبي للرياضة

وفي سبيل دعم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، تم تمديد فترة إقامة فعالية عالم دبي للرياضة لمدة 114 يوماً، لتصبح بذلك الدورة الأطول حتى الآن، واجتذبت 266,722 ألفاً من عشّاق وممارسي الرياضة.

وشهد العام تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز تجربة الزوار والعارضين، وشركات تنظيم الفعاليات، ومنها توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها العارضون عبر موقع التجارة الإلكترونية - إيفنت بلس الذي جرى إطلاقه لتسهيل حصول العارضين على خدمات الاتصالات، والواي فاي، والكهرباء والتنظيف والأمن، والأثاث والصوت والإضاءة، وتأجير المعدات والضيافة، وغيرها من الخدمات التي يتم توفيرها من خلال موردين آخرين.

كما تم تطوير خدمة 800 DWTC، وهو مركز اتصال متطوّر للتواصل على مدار 24 ساعة مع روّاد المركز، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي.

مواقف السيارات

كما شهد العام افتتاح موقف سيارات متطوّر متعدد الطوابق بشارع السعادة، وانضمامه للعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة مواقف السيارات، التي تخدم زوّار وروّاد مجمع المركز الذي أتم بناء الموقف الجديد في فترة قياسية، مقدّماً للزوار 2,600 مكان جديد لصف السيارات، وهو ما رفع العدد الإجمالي لمواقف السيارات حالياً إلى نحو 7,500 موقف.

مؤتمرات للمرة الأولى

وقال ماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: حفلت أجندة فعالياتنا المتكاملة والمتنوعة خلال 2018 بعدد من المعارض التجارية العالمية، التي شهدت نمواً ملحوظاً في قطاعات رئيسة، كما استضاف المركز عدداً من المؤتمرات الدولية للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

إضافة إلى فعاليات ترفيهية عالمية، ومثّلت الفعاليات التجارية منصّة مهمّة جمعت تحت مظلتها المصنّعين العالميين والمورّدين والموزّعين والمبتكرين وتجّار الجملة والخبراء والأكاديميين، وشمل النمو كل القطاعات الرئيسة.

وأضاف: نؤمن أبن صناعة المعارض والمؤتمرات هي قاطرة التنمية، وتحقّق نشاطاً كبيراً في اقتصاد دبي في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة والتسوّق، وخلق فرص العمل الجديدة، وجلب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، كما تسهم في تعزيز مكانة دبي والإمارات عموماً مركزاً تجارياً عالمياً.

توسّع بمنصّات العرض

وحققت إدارة خدمات الفعاليات «دي إكس بي لايف» نجاحات كبيرة على جميع الصعد، ونجحت في تطوير خدماتها وتنويعها وتكاملها. واجتذبت شهرة «دي إكس بي لايف» وخبرتها الطويلة وإمكاناتها الحديثة، العديد من شركات الفعاليات العالمية، العاملة في مجال التصميم وتنظيم الفعاليات العالمية للعمل معها، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد منها، كما قدّمت خدماتها إلى العديد من الفعاليات داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وخطى الفريق خطوات كبيرة في مجال بناء منصّات العرض، وأصبح المركز من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال. وتمكّن الفريق من بناء 55 ألف متر مربع من منصّات العرض، في عدد من الأحداث العالمية في إنجلترا وإسبانيا ومصر والأرجنتين وألمانيا، وكذلك في عدد من الدول الأفريقية مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا والكاميرون وساحل العاج زيمبابوي.

ومثّل جناح هيئة تنظيم الاتصالات الذي أقيم على مساحة 3,000 متر مربع، بمعرض جيتكس، أكبر هذه الأجنحة، بينما كان مؤتمر المندوبين المفوّضين للاتحاد الدولي للاتصالات أحد أبرز الفعاليات التي قدّم «دي إكس بي لايف» كل خدمات الإنتاج الفني إليها، وتم تقديم المؤتمر كونه أول مؤتمر صديق للبيئة بالكامل، كما كان مهرجان السعادة، الذي أُقيم في حي دبي للتصميم في فبراير، واجتذب نحو 14 ألف زائر على مدى 5 أيام، من أبرز الفعاليات التي أقامها الفريق خارج المركز.

وقال خالد الحمادي نائب الرئيس لخدمات الفعاليات: حققّنا بعض أهدافنا خلال العام الحالي، وتوسّعنا كثيراً في بناء منصات العرض داخل الدولة وخارجها، وأصبحنا من أكبر الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، ونجحنا في تكوين شراكات مع عدد من الشركات العالمية، ونظّمنا عدداً من الفعاليات الكبرى التي لاقت إعجاب الجميع، خاصةً مؤتمر الاتحاد العالمي للاتصالات، وغيره من الفعاليات التي لاقت نجاحاً فاق التوقعات، ونتطلّع لتقديم خدماتنا للدول المشاركة في «إكسبو 2020».

المنطقة الحرة

وحققّت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة العاملة بواقع 130 شركة حتى نهاية العام مقارنة بـ 35 شركة جديدة خلال 2017. وتضمّنت القائمة عدداً من أبرز الشركات العالمية، منها: مجموعة بوسطن الاستشارية التي يتجاوز عدد العاملين بمقرها في المنطقة الحرة 500 موظف، وشركة شانغان إنترناشونال كوربوريشن -فرع دبي.

تخفيض الرسوم

وأدت مجموعة من العوامل التي اتخذتها إدارة المنطقة الحرة إلى زيادة عدد الشركات العاملة بها، منها زيادة شهرة المنطقة وسمعتها وتوفير مرافق جديدة بمساحات متنوعة تلائم جميع احتياجات الشركات وتسهيل الإجراءات وتعديل بعضها، ويشمل ذلك الترخيص والتسجيل وتوفير مساحة العمل المكتبية.

كما شجّعت الإجراءات التحفيزية التي قدّمتها سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وتضمّنت تخفيض رسوم الترخيص والتسجيل والتأشيرات من 50 – 70% في يوليو على استقطاب شركات عديدة من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبد الله البنا، نائب الرئيس للمنطقة الحرة: شهدت المنطقة الحرة في 2018 زيادة كبيرة في عدد الشركات، وأصبحت بفضل المرونة الكبيرة التي أدخلناها على شروط التسجيل والترخيص والإجراءات وجهة للشركات الإقليمية والعالمية التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إليها، وسنواصل العمل العام القادم لتحقيق مزيد من النجاح.

فريق الضيافة

وقدّم فريق خدمات الضيافة خدماته بجميع الفعاليات بالمركز، ولعدد كبير من الفعاليات التي أقيمت خارجه، بما في ذلك سباق «فورمولا ون» في أبوظبي حيث قدّم خدماته لـ 17 ألف زائر.

كما قدم خدماته إلى 7,000 زائر بمعرض دبي العالمي للقوارب، وإلى 5,000 مشارك بمؤتمر ميبا دبي، وغيرها من الفعاليات الكبرى بإجمالي أكثر من 220 ألفاً من ضيوف الفعاليات الخارجية فقط. وكان الفريق فاز في مسابقة صالون كولينير الإمارات 2018، بنحو37 ميدالية وجائزة تقديرية.

حفلات زفاف

وشهد المركز الذي يعد الأول على مستوى الدولة في تنظيم حفلات الزفاف الإماراتية إقامة 358 حفل زفاف داخل قاعاته وخارجها، وشهدت قاعات الأفراح الخارجية التي يقدّم المركز خدمات الضيافة لها، إقامة 168 حفل زفاف منها 35 بنادي زعبيل للسيدات، و45 بقاعة هيئة تنمية المجتمع في الطوار، و74 بقاعة الهيئة في البرشا، و14 بقاعة الليسيلي بدبي، بينما شهدت قاعات المركز المختلفة إقامة 165 حفلاً، إضافة إلى 25 حفل زفاف آخر في جميع إمارات الدولة.

مهارات

واصل مركز دبي التجاري خلال 2018 تطوير مهارات العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، ومنها دورات شارك بها جميع العاملين، وركزت على نشر مفهوم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وترشيد الطاقة .